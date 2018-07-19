Адвокат планирует посетить Сенцова в августе

"Следующая встреча будет в августе. Олег сказал, что часто к нему ездить не надо. Пока нет смысла каждую неделю ездить, потому что ничего не происходит", - сказал Динзе.

На вопрос о том, знает ли Динзе то о возможности освобождения Сенцова, тот ответил, что "Олегу информация о том, что он может быть освобожден, не известна".

"Для меня же звучала фраза 25 июля. Что в этот день должен быть запущен определенный процесс. Но эта информация кулуарная и ничем не подкреплена. Что именно должно запуститься - не понятно. Россия в этом вопросе молчит", - сказал он.

Адвокат встречался с Сенцовым 19 июля на 67-й день голодовки политзаключенного. Они виделись тет-а-тет без представителей колонии.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Олег Сенцов выглядит хуже, неделю назад у него был второй кризис, состояние его здоровья ухудшается.