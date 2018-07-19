Адвокат планирует посетить Сенцова в августе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе планирует в следующий раз посетить своего подзащитного в августе. Об этом правозащитник сказал в эфире программы "Громадського ТБ", передает УНН.
"Следующая встреча будет в августе. Олег сказал, что часто к нему ездить не надо. Пока нет смысла каждую неделю ездить, потому что ничего не происходит", - сказал Динзе.
На вопрос о том, знает ли Динзе то о возможности освобождения Сенцова, тот ответил, что "Олегу информация о том, что он может быть освобожден, не известна".
"Для меня же звучала фраза 25 июля. Что в этот день должен быть запущен определенный процесс. Но эта информация кулуарная и ничем не подкреплена. Что именно должно запуститься - не понятно. Россия в этом вопросе молчит", - сказал он.
Адвокат встречался с Сенцовым 19 июля на 67-й день голодовки политзаключенного. Они виделись тет-а-тет без представителей колонии.
Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Олег Сенцов выглядит хуже, неделю назад у него был второй кризис, состояние его здоровья ухудшается.