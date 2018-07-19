Адвокат планує відвідати Сенцова в серпні

“Наступна зустріч буде в серпні. Олег сказав, що часто до нього їздити не треба. Поки немає сенсу кожен тиждень їздити, бо нічого не відбувається”, — сказав Дінзе.

На питання про те, чи знає Дінзе щось про можливість звільнення Сенцова, той відповів, що “Олегу інформація про те, що він може бути звільнений, не відома”.

“Для мене ж лунала фраза 25 липня. Що в цей день повинен бути запущений певний процес. Але ця інформація кулуарна та нічим не підкріплена. Що саме повинно запуститися — не зрозуміло. Росія в цьому питанні мовчить”, — сказав він.

Адвокат зустрічався з Сенцовим 19 липня на 67-й день голодування політв’язня. Вони бачилися тет-а-тет без представників колонії.

Як повідомляв УНН, український політв’язень Олег Сенцов виглядає гірше, тиждень тому у нього був другий криз, стан його здоров’я погіршується.