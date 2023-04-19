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Адвокат Довбенко: решение о моем заочном аресте - правовой нонсенс

Адвокат Довбенко: решение о моем заочном аресте - правовой нонсенс

Киев • УНН

 • 475831 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня, 19 апреля, Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте адвоката Андрея Довбенко. Юрист заявил, что не скрывается, а значит правовые основания для такого решения – отсутствуют. Как пишет УНН, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Довбенко считает решение суда незаконным, и планирует обжаловать его в апелляционном порядке.

“Кроме того, буду отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека”, — заявил он.

По словам юриста, следствие не предоставило ни одного доказательства в подтверждение обоснованности подозрения и его причастности, хотя именно наличие обоснованного подозрения является обязательной предпосылкой заочного ареста.

Цитата

“Сегодня Высший антикоррупционный суд принял решение о моем заочном аресте. При этом основания для такого решения — отсутствуют, а с юридической точки зрения это решение является незаконным. Иначе, как правовой нонсенс, его назвать не могу”, — написал юрист.

По мнению Довбенко, в международной плоскости перспективы у этого дела отсутствуют.

“Международная судебная перспектива этого дела полностью отсутствует. И это, к сожалению, еще одно доказательство того, что непрофессиональные действия НАБУ снова вредят всей правовой системе Украины.

Как уже ранее писал, я не скрываюсь. Место моего проживания известно следствию.

Я живу в Великобритании уже четыре года, и нахожусь на консульском учете в Посольстве Украины. Зачем при этом НАБУ меня разыскивать? Десятки раз я обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами о сотрудничестве и проведении следственных действий. Предлагал провести мой допрос. Но все эти заявления остались без ответа. Выступить на своем заседании суд мне также не позволил, и также — вполне безосновательно. Это при том, что в других заседаниях я участвовал дистанционно с разрешения этого же ВАКС ”, — отметил адвокат.

“Что касается содержания выдвинутых обвинений, то здесь причинно-следственные связи полностью утрачены”, - подчеркнул Довбенко.

“Следствие не предоставило ни одного доказательства в подтверждение обоснованности подозрения и моей причастности, хотя именно наличие обоснованного подозрения является обязательной предпосылкой заочного ареста. При этом суд, очевидно, даже не дал этому оценки. Но и это еще не все. Суд закрыл глаза и на явные нарушения закона следствием. Во-первых, прокуроры САП дважды объявили мне подозрение по поводу одних и тех же обстоятельств, хотя двойное привлечение к ответственности — незаконно. Во-вторых, суд не учел, что на момент обращения стороны обвинения с ходатайством о заочном аресте сроки досудебного расследования уже истекли.

Безусловно, этот заочный арест является незаконным. Я буду обжаловать его в апелляционном порядке. Кроме того, буду отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. Верю в правосудие, где-то оно таки найдется. Will keep you posted”, — написал юрист.

Ранее Андрей Довбенко неоднократно заявлял, что готов дать показания по делу через видеосвязь, но детективы НАБУ безосновательно игнорируют требования закона и не желают допросить его единственно возможным способом.

Напомним

Процедурные действия происходят в рамках уголовного производства, которое расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным надзором Специализированной антикоррупционной прокуратуры . Речь идет о якобы осуществленной незаконной продаже арестованного имущества через АРМА и ГП “СЕТАМ”. Само расследование было начато еще в мае 2019 года.

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