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Адвокат Ассанжа заявила, что опасается за здоровье своего подзащитного

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже в течение шести лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне, вызывает серьезные опасения. Об этом сообщила в пятницу в интервью телеканалу ABC одна из адвокатов Ассанжа — Дженнифер Робинсон, информирует УНН.

“Я очень обеспокоена из-за его самочувствия и непоправимого ущерба, который наносится его здоровью”, — сказала она. По словам Робинсон, команда юристов 47-летнего Ассанжа уже пытается обеспечить оказание ему медицинской помощи в ближайшее время.

В конце марта власти Эквадора лишили Ассанжа доступа к интернету и другим средствам связи. Они объяснили это невыполнением основателем WikiLeaks письменного обещания, данного в конце прошлого года, согласно которому он обязался не распространять сообщения, представляющие собой вмешательство в дела других стран.

Робинсон сравнила такую ситуацию с помещением в одиночную камеру. “Он в течение по меньшей мере последних четырех месяцев, по сути, находится в одиночном заключении”, — сказала адвокат, указав на то, что такая ситуация не могла не сказаться на здоровье ее подзащитного.

Юрист также выразили опасения в связи с опубликованной в прессе информации, согласно которой власти Эквадора рассматривает возможность отказа в дальнейшем предоставлении Ассанжу убежища. “Мы, очевидно, обеспокоены спекуляциями и сообщениям в СМИ, в которых источники в эквадорском правительстве говорят о неизбежном окончания (сроков) предоставления убежища и защиты”, — отметила Робинсон.

В интервью она также в очередной раз отвергла утверждение о том, что источником, передало Wikileaks электронную корреспонденцию, похищенную хакерами из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, были якобы представители России. По словам Робинсон, Ассанж неоднократно говорил публично о том, что “источником информации не была российское государство”. “Он до сих пор придерживается этой позиции”, — подчеркнула адвокат.

Как сообщал УНН, основатель WikiLeaks собирается покинуть свое укрытие в Лондоне.

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