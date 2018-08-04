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Адвокат Ассанжа заявила, що побоюється за здоров'я свого підзахисного

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Стан здоров’я засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який вже протягом шести років перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні, викликає серйозні побоювання. Про це повідомила в п’ятницю в інтерв’ю телеканалу ABC одна з адвокатів Ассанжа — Дженніфер Робінсон, інформує УНН.

“Я дуже стурбована через його самопочуття і непоправну шкоди, яка завдається його здоров’ю”, — сказала вона. За словами Робінсон, команда юристів 47-річного Ассанжа вже намагається забезпечити надання йому медичної допомоги в найближчим часом.

В кінці березня влада Еквадору позбавила Ассанжа доступу до інтернету та інших засобів зв’язку. Вони пояснили це невиконанням засновником WikiLeaks письмової обіцянки, даної в кінці минулого року, згідно з яким він зобов’язався не поширювати повідомлення, що представляють собою втручання в справи інших країн.

Робінсон порівняла таку ситуацію з розміщенням в одиночній камері. “Він протягом щонайменше останніх чотирьох місяців, по суті, знаходиться в одиночній камері”, — сказала адвокат, вказавши на те, що така ситуація не могла не позначитися на здоров’ї її підзахисного.

Юрист також висловили побоювання у зв’язку з опублікованою в пресі інформацією, згідно з якою влада Еквадору розглядає можливість відмови в подальшому наданні Ассанжу притулку. “Ми, очевидно, стурбовані спекуляціями і повідомленнями в ЗМІ, в яких джерела в еквадорському уряді кажуть про неминуче закінчення (термінів) надання притулку та захисту”, — зазначила Робінсон.

В інтерв’ю вона також в черговий раз відкинула твердження про те, що джерелом, яке передало Wikileaks електронну кореспонденцію, викрадену хакерами з систем Національного комітету Демократичної партії (НКДП) США, були нібито представники Росії. За словами Робінсон, Ассанж неодноразово говорив публічно про те, що “джерелом інформації не була російська держава”. “Він до сих пір дотримується цієї позиції”, — підкреслила адвокат.

Як повідомляв УНН, засновник WikiLeaks збирається покинути своє укриття у Лондоні.

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