АЧС в Украине не утихает: зафиксирован новый случай
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Закарпатской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
С 11 по 21 ноября на территории этой области в селе Великие Береги зарегистрирован один случай заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.
"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Накануне случай АЧС также был зафиксирован в Николаевской области.
Как писал УНН, отечественные страховые компании заявили о готовности страховать фермеров от рисков АЧС, однако предупредили, что такая услуга будет не дешевой.
В парламенте тем временем считают, что привлечение страховых компаний к вопросу борьбы с АЧС может значительно минимизировать убытки отечественных фермеров.