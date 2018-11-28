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АЧС в Україні не вщухає: зафіксовано новий випадок

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Закарпатській області. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.

З 11 по 21 листопада на території цієї області у селі Великі Береги зареєстровано один випадок захворювання на африканську чуму свиней. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

"В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.

Напередодні випадок АЧС також був зафіксований у Миколаївський області.

Як писав УНН, вітчизняні страхові компанії заявили про готовність страхувати фермерів від ризиків АЧС, проте попередили, що така послуга буде не дешевою.

У парламенті тим часом вважають, що залучення страхових компаній до питання боротьби з АЧС може значно мінімізувати збитки вітчизняних фермерів.

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