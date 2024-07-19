19 июля стартовал прием заявлений для поступления на бакалавров. Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает УНН.

Детали

В сообщении отмечается, что прием заявлений касается бакалавратов и магистерских программ медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений.

Речь идет именно о поступающих на основе ПЗСО и НРК5 - отметили в МОН.

Прием заявлений на бюджет и контракт продлится до 18:00 31 июля. Позже дополнительные наборы заведения смогут проводить только на контракт.

Подача заявлений уже традиционно происходит через е-кабинет поступающего на сайте.

Стоит заметить, что после подачи первого заявления никакие данные в е-кабинете изменить уже будет невозможно, поэтому стоит внимательно проверить, все ли правильно, до начала формирования самих заявлений.

Всего в ЗВО можно подать 15 заявлений (5 на бюджет и 10 - на контракт).

Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 - это самое желанное для вас заявление для поступления. Обнародование списка абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, состоится до 5 августа - добавили в МОН.

Подробные инструкции и особенности по подаче заявлений можно найти по ссылке.

Напомним,

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