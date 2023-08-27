"Чтобы предотвратить спекуляции": в Одесской мэрии прокомментировали выделение средств на реконструкцию Киевского суда

Детали

Он уточнил, что всего выделено не 106 млн грн, а 10 млн грн.

«106 млн грн - это стоимость всего проекта, который начат еще до войны, с несколькими составляющими, большинство из которых сейчас не актуально и не планируется к реализации.

10 млн грн пойдут исключительно на пристройку помещения Киевского райсуда для пребывания задержанных и правоохранителей, которые их сопровождают», - пояснил Филатов, отметив, что средства направляются не для судей или улучшения условий их работы, а для граждан, по которым еще не вынесен приговор, и правоохранителей, которые их сопровождают.

Стоимость квадратного метра строительства помещения составляет около 690 долл. за кв. м, информирует чиновник.

«Обращаю внимание: это админздание с особыми требованиями и ГСН. Однако спекулируют не только на цифрах, но и на проблеме целесообразности этого строительства!» - добавил он.

Также Филатов объяснил целесообразность строительства помещения именно сегодня и именно в Одессе.

«Потому что именно в этом суде в Одессе устанавливается преимущественно большая часть мер пресечения по требованию большинства правоохранительных органов и военных. Ежедневно это около сотни дел и, соответственно, ежедневно через этот суд проходит несколько сотен еще не осужденных граждан», - отметил он.

Чиновник проинформировал, что Киевский райсуд - самый загруженный суд в Украине. Он рассматривает 40 тысяч дел и материалов ежегодно, из которых 20 тысяч – досудебных, добавил он.

Вместе с тем, это самый маленький по площади районный суд в Одессе, говорит Филатов.

«Во время последней ревизии одесских судов представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека констатировала несоответствие этих помещений правилам содержания людей! Подчеркиваю еще раз: тысяч еще не осужденных одесситов!» - пояснил он.

Напоследок чиновник добавил, что только за последний месяц для удовлетворения потребностей армии было проведено две внеочередные сессии Одесского городского совета. Общий объем средств, выделенных на армию - около полумиллиарда гривен, информирует Филатов.

«Поэтому, по моему личному мнению, манипуляция по поводу якобы недостаточной помощи военным со стороны исполнительной власти является предвестником выборов, о которых сейчас много говорится в стране», - резюмировал он.