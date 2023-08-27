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"Аби запобігти спекуляціям": в Одеській мерії прокоментували виділення коштів на реконструкцію Київського суду

Київ • УНН

 • 624083 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Заступник Одеського міського голови Олександр Філатов прокоментував ситуацію щодо виділення коштів на Київський районний суд, передає УНН.

Деталі

Він уточнив, що всього виділено не 106 млн грн, а 10 млн грн.

«106 млн грн - це вартість всього проєкту, який розпочато ще до війни, з кількома складовими, більшість з яких зараз не на часі й не планується до реалізації.

10 млн грн підуть виключно на прибудову приміщення Київського райсуду для перебування затриманих і правоохоронців, що їх супроводжують», - пояснив Філатов, наголосивши, що кошти спрямовуються не для суддів чи покращення умов їхньої роботи, а для громадян, по яким ще не винесено вирок, та правоохоронців, які їх супроводжують.

Вартість квадратного метру будівництва приміщення становить близько 690 дол. за кв. м, інформує чиновник.

«Звертаю увагу: це адмінбудівля з особливими вимогами і ДБН. Однак спекулюють не лише на цифрах, але й на проблемі доцільності цього будівництва!» - додав він.

Також Філатов пояснив доцільність будівництва приміщення саме сьогодні і саме в Одесі.

«Тому що саме в цьому суді в Одесі встановлюється переважно більша частина запобіжних заходів на вимогу більшості правоохоронних органів та військових. Щоденно це близько сотні справ і, відповідно, щоденно через цей суд проходить кількасот ще не осуджених громадян», - зауважив він.

Чиновник поінформував, що Київський райсуд - найбільш завантажений суд в Україні. Він розглядає 40 тисяч справ і матеріалів щорічно, з яких 20 тисяч – досудових, додав він.

Разом з тим, це найменший за площею районний суд в Одесі, говорить Філатов.

«Під час останньої ревізії одеських судів представник Уповноваженого ВРУ з прав людини констатувала невідповідність цих приміщень правилам утримання людей! Наголошую ще раз: тисяч ще не осуджених одеситів!» - пояснив він.

Наостанок чиновник додав, що тільки за останній місяць для задоволення потреб армії було проведено дві позачергові сесії Одеської міської ради. Загальний обсяг коштів, виділених на армію - близько півмільярда гривень, інформує Філатов.

«Тож, на мою особисту думку, маніпуляція з приводу начебто недостатньої допомоги військовим з боку виконавчої влади є передвісником виборів, про які зараз багато говориться в країні», - резюмував він.

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