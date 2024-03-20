Аарон Тейлор-Джонсон станет новым Джеймсом Бондом? Актер отреагировал на слухи

Актер Аарон Тейлор-Джонсон ответил на слухи о том, что его завербовали для роли следующего Джеймса Бонда, передает УНН со ссылкой на Rolling Stone.

Детали

Тейлор-Джонсон появляется на обложке нового выпуска журнала Rolling Stone UK, где он рассказывает о своей новой роли вместе с Райаном Гослингом в фильме "The Fall Guy" и не только.

На обложке его также спросили о постоянных слухах, которые на этой неделе приобрели большую популярность, о том, что он заменит Дэниела Крейга в качестве следующего Бонда.

На вопрос Тейлор-Джонсон дипломатично ответил: "Я могу по-настоящему говорить только о том, что собираюсь показать и рассказать. Итак, The Fall Guy, Nosferatu, Kraven the Hunter. Я здесь, чтобы продвигать их".

Говоря о своем будущем в актерской деятельности, он добавил: "Я не чувствую, что мне нужно расписывать будущее. Я чувствую: что бы мне ни нарисовали, я могу сделать лучше.

Это лучше всего, когда иногда ты полностью теряешь всю сдержанность, и ты чувствуешь, что болтаешься там, а режиссер будто держит один палец на твоей рубашке, чтобы ты не упал. Все дело в погоне за этим чувством. Нет ничего более вдохновляющего, чем это".

На этой неделе сообщалось, что Тейлор-Джонсону, как сообщается, предложили роль Джеймса Бонда в следующем предложении франшизы 007.

The Sun сообщало, что компания Eon Productions, которая создала культовые шпионские фильмы, предложила Тейлор-Джонсону главную роль.

По данным издания, Тейлор-Джонсон, вероятно, подпишет контракт на этой неделе и начнет съемки на Pinewood Studios в Бакингемшире позже в этом году по сценарию, который сейчас разрабатывается.

Добавим

Аарон Тейлор-Джонсон - британский актер театра, кино и телевидения. Известен по фильмам: "Стать Джоном Ленноном" (2009), "Дикари" (2012), "Анна Каренина" (2012), "Годзилла" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Ночные звери" (2016).