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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117719 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176612 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 129214 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124386 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116977 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106454 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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А.Яценюк прокомментировал "зверства в Чечне"

А.Яценюк прокомментировал "зверства в Чечне"

Киев  •  УНН

 • 14695 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал заявление Есентукського городского суда Ставропольского края, о якобы его причастности к преступлениям в Чечне. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"В борьбе с Украины Кремль готов задействовать любые методы. Ненависть и тотальный абсурд - это основа режима Путина. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков ", - написал он.

"В этом сценарии есть намерение вывести тему" зверств Яценюка в Чечне "на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий.
Очевидно: на фоне всех остальных резонансных событий - циничных убийств и репрессий против оппозиции - русский диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны ", - говорится в сообщении.

А.Яценюк добавил, что правовой абсурд России впечатляет, но он свидетельствует и об агонии преступного режима Путина.

"Они боятся. Они ищут любого способа, чтобы противодействовать нам. И они - обречены ", - добавил он.

Напомним, А.Яценюк подозревается российским следствием в участии "в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападения", "ответственности за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", а также "умышленно убийстве при отягчающий обстоятельствах".

Однако в ответе Есентукського городского суда Ставропольского края, которую получило посольство Украины в РФ указано, что заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения состоялось 9 марта этого года, однако не указано, какой именно мера пресечения избрана для Яценюка.

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