А.Яценюк прокомментировал "зверства в Чечне"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал заявление Есентукського городского суда Ставропольского края, о якобы его причастности к преступлениям в Чечне. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"В борьбе с Украины Кремль готов задействовать любые методы. Ненависть и тотальный абсурд - это основа режима Путина. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков ", - написал он.
"В этом сценарии есть намерение вывести тему" зверств Яценюка в Чечне "на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий.
Очевидно: на фоне всех остальных резонансных событий - циничных убийств и репрессий против оппозиции - русский диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны ", - говорится в сообщении.
А.Яценюк добавил, что правовой абсурд России впечатляет, но он свидетельствует и об агонии преступного режима Путина.
"Они боятся. Они ищут любого способа, чтобы противодействовать нам. И они - обречены ", - добавил он.
Напомним, А.Яценюк подозревается российским следствием в участии "в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападения", "ответственности за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", а также "умышленно убийстве при отягчающий обстоятельствах".
Однако в ответе Есентукського городского суда Ставропольского края, которую получило посольство Украины в РФ указано, что заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения состоялось 9 марта этого года, однако не указано, какой именно мера пресечения избрана для Яценюка.