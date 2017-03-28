А.Яценюк прокомментировал "зверства в Чечне"

"В борьбе с Украины Кремль готов задействовать любые методы. Ненависть и тотальный абсурд - это основа режима Путина. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков ", - написал он.

"В этом сценарии есть намерение вывести тему" зверств Яценюка в Чечне "на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий.

Очевидно: на фоне всех остальных резонансных событий - циничных убийств и репрессий против оппозиции - русский диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны ", - говорится в сообщении.

А.Яценюк добавил, что правовой абсурд России впечатляет, но он свидетельствует и об агонии преступного режима Путина.

"Они боятся. Они ищут любого способа, чтобы противодействовать нам. И они - обречены ", - добавил он.

Напомним, А.Яценюк подозревается российским следствием в участии "в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападения", "ответственности за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", а также "умышленно убийстве при отягчающий обстоятельствах".

Однако в ответе Есентукського городского суда Ставропольского края, которую получило посольство Украины в РФ указано, что заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения состоялось 9 марта этого года, однако не указано, какой именно мера пресечения избрана для Яценюка.