А.Яценюк прокоментував "звірства в Чечні"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прокоментував заяву Єсентукського міського суду Ставропольського краю, про нібито його причетність до злочинів у Чечні. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
“У боротьбі з Україною Кремль готовий задіяти будь-які методи. Ненависть і тотальний абсурд — це основа режиму Путіна. Кремль шукає юридичні механізми переслідувань українських політиків,” — написав він.
“У цьому сценарії є намір вивести тему „звірств Яценюка в Чечні“ на новий рівень для широкого спектру подальших дій.
Очевидно: на фоні всіх останніх резонансних подій — цинічних вбивств та репресій проти опозиції — російська диктаторська влада переходить до нового витка гібридної війни,” — йдеться в повідомленні.
А.Яценюк додав, що правовий абсурд Росії вражає, але він свідчить й про агонію злочинного режиму В.Путіна.
“Вони бояться. Вони шукають будь-якого способу, щоб протидіяти нам. І вони — приречені,” — додав він.
Нагадаємо, А.Яценюк підозрюється російським слідством в участі "в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях","ответственности за приготовление к преступлению и за покушение на преступление" а також “умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах”.
Проте у відповіді Єсентукського міського суду Ставропольського краю, яку отримало посольство України в РФ зазначено, що засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відбулося 9 березня цього року, однак не вказано, який саме запобіжний захід обраний для А.Яценюка.