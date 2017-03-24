А.Венгер назвал "Арсенал" лучшим клубом мира

"Для меня" Арсенал "- лучший клуб в мире. Мы построили совершенно выдающийся клуб, не только в плане результата, но и в плане ценностей. Конечно, футбольный клуб - это о победах. Но и о ценностях в том числе. Сейчас уже никто об этом не говорит, но спорт - это ценности. И я думаю, что честность, уважение, преданность, единство - очень важные качества. И если вы придете в наш клуб, вы увидите существование этих ценностей на ежедневной основе. Этим я горжусь ", - отметил француз.

Также наставник добавил: "вы можете сказать, что если мы не выиграем чемпионат, то сезон провальный, и я могу вас понять.

Но можно взять пример из "Ливерпуля". Это топ-клуб, но они также давно не побеждали в Премьер-лиге ".

Добавим, что "Арсенал" в нынешнем сезоне вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов в седьмой раз подряд, уступив в двухматчевой дуэли "Баварии" - 2:10.