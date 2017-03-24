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А.Венгер назвав "Арсенал" найкращим клубом світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Головний тренер лондонського “Арсеналу” Арсен Венгер поділився думкою про позиції лондонського клубу в Англії та в цілому у світу, інформує УНН з посиланням на портал 101greatgoal.

“Для мене „Арсенал“ — кращий клуб в світі. Ми побудували абсолютно видатний клуб, не тільки в плані результату, але і в плані цінностей. Звичайно, футбольний клуб — це про перемоги. Але і про цінності в тому числі. Зараз вже ніхто про це не говорить, але спорт — це цінності. І я думаю, що чесність, повага, відданість, єдність — дуже важливі якості. І якщо ви прийдете в наш клуб, ви побачите існування цих цінностей на щоденній основі. Цим я пишаюся”, — наголосив француз.

Також наставник додав: “ви можете сказати, що якщо ми не виграємо чемпіонат, то сезон провальний, і я можу вас зрозуміти.

Але можна взяти приклад з „Ліверпуля“. Це топ-клуб, але вони також давно не перемагали в Прем’єр-лізі”.

Додамо, що “Арсенал” у нинішньому сезоні вилетів з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у сьомий раз поспіль, поступившись у двоматчевій дуелі “Баварії” — 2:10.

Українські Національні Новини

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