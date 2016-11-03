А.Сытник еще не знает, когда будут результаты проверки "недвижимости Луценко"

"Я не готов сейчас сказать, когда мы закончим (проверку недвижимости Генпрокурора - ред.). Это зависит от того, насколько быстро будут работать сотрудники нашего аналитического подразделения. Единственное, что могу сказать, что у Антикоррупционного бюро, - если внимательно прочитать Закон о НАБУ, - есть право проводить такие проверки", - А.Сытник.

Также он добавил, что создание такого подразделения предусмотрено статьей 5 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро", а статьи 16 и 17 Закона предусматривают возможность проведения аналитических проверок. И в связи с этим НАБУ предоставлено право допуска ко всем базам данных. И с использованием допуска к этим базам данных мы проводим данную проверку. А когда она закончится, трудно спрогнозировать.