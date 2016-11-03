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А.Ситник ще не знає, коли будуть результати перевірки “нерухомості Луценка”

А.Ситник ще не знає, коли будуть результати перевірки “нерухомості Луценка”

Київ • УНН

 • 9658 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Результати перевірки нерухомості Генерального прокурора України Юрія Луценко залежать від того, як швидко працюватимуть співробітники аналітичного підрозділу антикорупційного бюро. Про це в інтерв'ю виданню "МИР" сказав директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.

“Я не готовий зараз сказати, коли ми закінчимо (перевірку нерухомості Генпрокурора - ред.). Це залежить від того, наскільки швидко будуть працювати співробітники нашого аналітичного підрозділу. Єдине, що можу сказати, що у Антикорупційного бюро, — якщо уважно прочитати Закон про НАБУ, — є право проводити такі перевірки”, — А.Ситник.

Також він додав, що створення такого підрозділу передбачено статтею 5 Закону “Про Національне антикорупційне бюро”, а статті 16 та 17 Закону передбачають можливість проведення аналітичних перевірок. І в зв’язку з цим НАБУ надано право допуску до всіх баз даних. І з використанням допуску до цих баз даних ми проводимо дану перевірку. А коли вона закінчиться, важко спрогнозувати.

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