А.Ситник ще не знає, коли будуть результати перевірки “нерухомості Луценка”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Результати перевірки нерухомості Генерального прокурора України Юрія Луценко залежать від того, як швидко працюватимуть співробітники аналітичного підрозділу антикорупційного бюро. Про це в інтерв'ю виданню "МИР" сказав директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.
“Я не готовий зараз сказати, коли ми закінчимо (перевірку нерухомості Генпрокурора - ред.). Це залежить від того, наскільки швидко будуть працювати співробітники нашого аналітичного підрозділу. Єдине, що можу сказати, що у Антикорупційного бюро, — якщо уважно прочитати Закон про НАБУ, — є право проводити такі перевірки”, — А.Ситник.
Також він додав, що створення такого підрозділу передбачено статтею 5 Закону “Про Національне антикорупційне бюро”, а статті 16 та 17 Закону передбачають можливість проведення аналітичних перевірок. І в зв’язку з цим НАБУ надано право допуску до всіх баз даних. І з використанням допуску до цих баз даних ми проводимо дану перевірку. А коли вона закінчиться, важко спрогнозувати.