А.Сытник оценил на "четверку" работу НАБУ за прошлый год

Он рассказал, что за восемь месяцев своей работы орган начал первые расследования, есть ряд резонансных уголовных дел, некоторые из них уже направлены в суд и по ним продолжается судебное разбирательство.

"Есть факты привлечения руководителей центральных органов исполнительной власти, других государственных органов. Есть такие дела, которых в истории правоохранительных органов никогда не было .... Последнее - это дело главы Центральной избирательной комиссии Охендовского ", - рассказал он.

"С точки зрения профессионального результата мы сработали на четверку. Сделали не так много, как хотелось бы. Но в то же время результаты лично меня удовлетворяют ", - подчеркнул А.Сытник.