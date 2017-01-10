А.Ситник оцінив на "четвірку" роботу НАБУ за минулий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Антикорупційне бюро розслідувало кримінальні справи, яких ніколи не було в історії правоохоронних органів, зокрема, справа глави Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського. Про це сьогодні в ефірі "5 Каналу" розповів директор НАБУ Артем Синик, передає УНН.
Він розповів, що за вісім місяців своєї роботи орган почав перші розслідування, є ряд резонансних кримінальних справ, деякі з них вже направлені до суду і по ним триває судовий розгляд.
“Є факти притягнення керівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів. Є такі справи, яких в історії правоохоронних органів ніколи не було.... Остання — це справа глави Центральної виборчої комісії Охендовського”, — розповів він.
“З точки зору професійного результату ми спрацювали на четвірку. Зробили не так багато, як хотілося б. Але в той же час результати особисто мене задовольняють”, — підкреслив А.Ситник.