А.Ситник не исключил создания совместной группы с департаментом С.Горбатюка по делу "черной бухгалтерии ПР"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключил создания совместной группы с департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по расследованию по делу "черной бухгалтерии Партии регионов". Об этом он сказал в интервью "5 каналу", передает УНН.
"Я не исключаю создания и совместной группы или передачи частично материалов в Генеральную прокуратуру Украины, поскольку дело у них уже расследуется более двух лет", - отметил А.Ситник.
Директор НАБУ объяснил, что Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры расследует дела по узурпации власти, в отношении судей КСУ, дела по "титушкам", подкупам депутатов и другие, которые тесно пересекаются с делом "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов обнародовало результативную часть почерковедческой экспертизы "амбарной книги" с подписями, которые, как отмечается, принадлежат председателю Центральной избирательной комиссии.