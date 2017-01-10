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А.Ситник не виключив створення спільної групи з департаментом С.Горбатюка у справі “чорної бухгалтерії ПР”

А.Ситник не виключив створення спільної групи з департаментом С.Горбатюка у справі “чорної бухгалтерії ПР”

Київ • УНН

 • 7451 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключив створення спільної групи з департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України стосовно розслідування у справі “чорної бухгалтерії Партії регіонів”. Про це він сказав в інтерв’ю “5 каналу” , передає УНН.

“Я не виключаю створення і спільної групи або передачі частково матеріалів до Генеральної прокуратури України, оскільки справа в них вже розслідується більше, ніж два роки”, — зазначив А.Ситник.

Директор НАБУ пояснив, що Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури розслідує справи щодо узурпації влади, щодо суддів КСУ, справи щодо “тітушок”, підкупу депутатів та інші, які тісно перетинаються зі справою “чорної бухгалтерії” Партії регіонів.

Раніше Національне антикорупційне бюро України у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів оприлюднило результативну частину почеркознавчої експертизи "амбарної книги" із підписами, які, як зазначається, належать голові Центральної виборчої комісії.

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