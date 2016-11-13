А.Шевченко признал большое количество ошибок в защите в игре с Финляндией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко прокомментировал минимальную победу сборной Украины в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года над командой Финляндии. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"Я хочу, чтобы команда контролировала игру. Когда футболисты устают, не всегда получается то, что планируешь. Был ряд ошибок в защите. Нужно сесть спокойно и посмотреть, кто где не успевал перекрывать зоны", - рассказал тренер.
Но, по словам тренера сборной, надо отдать должное и финской сборной: "Команда соперников перестроилась, выпустила на поле второго и более высокого нападающего. Длинные передачи на этого форварда, подборы возле нашей штрафной и скидки мячей на фланг - вот за счет чего они строили игру и угрожали нашим воротам".
Также А.Шевченко остался доволен завершением нынешнего календарного года в рамках официальных поединков.
"Мы сделали хороший шаг в будущее, и нам крайне необходимо было хорошо закончить этот год. Команда проявила хладнокровие, продемонстрировав волевые качества", - подытожил результат игры с Финляндией наставник сборной Украины.
Как сообщал УНН, благодаря голу Артема Кравца национальная сборная Украины обыграла финнов в Одессе.