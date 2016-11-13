А.Шевченко визнав велику кількість помилок в захисті у грі з Фінляндією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко прокоментував мінімальну перемогу збірної України у матчі відбіркового циклу чемпіонату світу 2018 року над командою Фінляндії. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
“Я хочу, щоб команда контролювала гру. Коли футболісти втомлюються, не завжди виходить те, що плануєш. Була низка помилок у захисті. Потрібно сісти спокійно і подивитися, хто де не встигав перекривати зони”, — розповів тренер.
Але, за словами керманича збірної, треба віддати належне і фінській збірній: “Команда суперників перебудувалася, випустила на поле другого і більш високого нападника. Довгі передачі на цього форварда, підбори у близькості від нашого штрафного і скидки м’ячів на фланг — ось за рахунок чого вони будували гру і загрожували нашим воротам”.
Також А.Шевченко залишився задоволеним завершенням нинішнього календарного року в рамках офіційних поєдинків.
“Ми зробили хороший крок у майбутнє, і нам вкрай необхідно було добре закінчити цей рік. Команда проявила холоднокровність, продемонструвавши вольові якості”, — підсумував результат гри із Фінляндією наставник збірної України.
Як повідомляв УНН, завдяки єдиному голу Артема Кравця національна збірна України обіграла фінів в Одесі.