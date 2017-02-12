А.Шевченко посетил тренировочный лагерь "Динамо" в Испании

"Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировочный лагерь" Динамо "(Киев) в испанском Марбельи. Он прибыл со своими помощниками Андреа Мальдерою и Мауро Тассотти из Португалии, где просматривал матч другой украинской команды -" Шахтер "(Донецк)", - говорится в сообщении.

В Марбельи главный тренер сборной Украины имел разговор с наставником "Динамо" Сергеем Ребровым, потенциальными кандидатами в национальную команду.

Как сообщал УНН, "Динамо" со счетом 5: 0 разгромило ФК "Хэбэй Чайна Форчун" .