А.Шевченко відвідав тренувальний табір "Динамо" в Іспанії

"Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко відвідав тренувальний табір "Динамо" (Київ) в іспанській Марбел'їВін прибув зі своїми помічниками Андреа Мальдерою та Мауро Тассотті із Португалії, де передивлявся матч іншої української команди - "Шахтар" (Донецьк)", - йдеться в повідомленні.

У Марбел'ї головний тренер збірної України мав розмову з наставником "Динамо" Сергієм Ребровим, потенційними кандидатами до національної команди.

Як повідомляв УНН, "Динамо" з рахунком 5:0 розгромило ФК "Хебей Чайна Форчун".