А.Шевченко прокомментировал новый формат Чемпионата мира по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал новый формат Чемпионата мира и отметил, что "это шаг, направленный на развитие игры", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"Все, с кем я общался, очень одобрительно восприняли это новшество. Расширение чемпионата мира до 48 команд - это шаг, направленный на развитие игры, это мотивация для средних команд прогрессировать, ведь они теперь будут иметь реальный шанс на участие в финальной части Мундиаля", - отметил А.Шевченко.
По словам тренера, в этом решении чувствуется новый подход, который применяют сейчас в ФИФА для решения глобальных футбольных проблем.
Напомним, Совет Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение об увеличении количества участников финальной стадии Чемпионата мира с 32 до 48 команд .
Ранее формат Мундиаля предусматривал участие 32 команд и действовал с ЧМ-1998. В 1982 году в финальной стадии выступали 16 сборных, а в 1998 - 24.