А.Шевченко прокоментував новий формат Чемпіонату cвіту з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував новий формат Чемпіонату cвіту і зазначив, що "це крок, спрямований на розвиток гри", передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.
"Усі, з ким я спілкувався, дуже схвально сприйняли це нововведення. Розширення чемпіонату світу до 48 команд - це крок, спрямований на розвиток гри, це мотивація для середніх команд прогресувати, адже вони тепер матимуть реальний шанс на участь у фінальній частині Мундіалю", - зазначив А.Шевченко.
За словами тренера, у цьому рішенні відчувається новий підхід, що його застосовують зараз у ФІФА для вирішення глобальних футбольних проблем.
Нагадаємо, Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) схвалила рішення про збільшення кількості учасників фінальної стадії Чемпіонату світу з 32 до 48 команд.
Раніше формат Мундіалів передбачав участь 32 команд і діяв з ЧС-1998. До 1982 року у фінальній стадії виступали 16 збірних, а до 1998-го — 24.