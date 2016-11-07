А.Шевченко объявил состав сборной Украины в матчах против Финляндии и Сербии

В состав вошли:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Малага", Испания), Алексей Шевченко ("Заря" Луганск).

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Заря"), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев (оба - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк, Александр Караваев (оба - "Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко ("ПСВ", Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция)

Нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Артем Беседин ("Динамо").

Отметим, 12 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец" национальная сборная сыграет с Финляндией, а 15 ноября в Харькове сыграет против Сербии.