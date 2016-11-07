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А.Шевченко объявил состав сборной Украины в матчах против Финляндии и Сербии

А.Шевченко объявил состав сборной Украины в матчах против Финляндии и Сербии

Киев • УНН

 • 10912 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 24 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии и товарищеском - с командой Сербии, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

В состав вошли:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Малага", Испания), Алексей Шевченко ("Заря" Луганск).

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Заря"), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев (оба - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк, Александр Караваев (оба - "Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко ("ПСВ", Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция)

Нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Артем Беседин ("Динамо").

Отметим, 12 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец" национальная сборная сыграет с Финляндией, а 15 ноября в Харькове сыграет против Сербии.

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