А.Шевченко оголосив склад збірної України у матчах проти Фінляндії та Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 24 гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірному матчі чемпіонату світу–2018 проти збірної Фінляндії та товариському – з командою Сербії, передає УНН з посиланням на ФФУ.
До складу увійшли:
Воротарі: Андрій Пятов (“Шахтар” Донецьк), Денис Бойко (“Малага”, Іспанія), Олексій Шевченко (“Зоря” Луганськ).
Захисники: Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов (усі − “Шахтар”), Едуард Соболь (“Зоря”), Артем Федецький (“Дармштадт”, Німеччина).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев (обидва — “Шахтар”), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (усі − “Динамо”), Руслан Ротань (“Дніпро”), Іван Петряк, Олександр Караваєв (обидва — “Зоря”), Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Олександр Зінченко (“ПСВ”, Нідерланди), Євген Шахов (ПАОК, Греція)
Нападники: Роман Зозуля (“Бетис”, Іспанія), Артем Кравець (“Гранада”, Іспанія), Артем Бєсєдін (“Динамо”).
Зазначимо, 12 листопада в Одесі на стадіоні “Чорноморець” національна збірна зіграє з Фінляндією, а 15 листопада в Харкові зіграє проти Сербії.