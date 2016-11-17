А.Садовый прокомментировал сегодняшнее задержание на взятке Ю.Гольца
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал сегодняшнее задержание на взятке начальника управления жилищного хозяйства Юрия Гольца. По его словам, если это окажется правдой, Ю.Гольца уволят, передает корреспондент УНН.
Как рассказал УНН А.Садовый, он хочет увидеть официальную информацию относительно взяточничества. Если это окажется правдой - он будет уволен.
"Взяточники не будут работать во Львовском городском совете", - заявил А.Садовый.
Напомним, как сообщал УНН, на взятке во Львове задержали начальника управления жилищного хозяйства.