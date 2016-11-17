А.Садовий прокоментував сьогоднішнє затримання на хабарі Ю.Гольця
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Мер Львова Андрій Садовий прокоментував сьогоднішнє затримання на хабарі начальника управління житлового господарства Юрія Гольця. За його словами, якщо це виявиться правдою, Ю.Гольця звільнять, передає кореспондент УНН.
Як розповів УНН А.Садовий, він хоче побачити офіційну інформацію стосовно хабарництва. Якщо це виявиться правдою - він буде звільнений.
"Хабарники не будуть працювати у Львівській міській раді", - заявив А.Садовий.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на хабарі у Львові затримали начальника управління житлового господарства.