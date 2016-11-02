А.Рева: минимальную зарплату сейчас получают примерно 3,7 млн украинцев

"У нас сегодня на минимальную зарплату живет примерно 3,7 млн людей", - подчеркнул А.Рева.

Также он отметил, что 1,1 млн человек получают минимальные зарплаты, работают в бюджетной сфере, а 2,6 млн человек - в частном секторе.