А.Рева: мінімальну зарплату зараз отримують приблизно 3,7 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що в Україні мінімальну заробітну плату офіційно отримують приблизно 3,7 млн людей. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в кулуарах Кабінету міністрів, передає УНН.
"У нас на сьогодні на мінімальну зарплату живе приблизно 3,7 млн людей", - наголосив А.Рева.
Також він зазначив, що 1,1 млн людей, які отримують мінімальні зарплати, працюють у бюджетній сфері, а 2,6 млн людей - у приватному секторі.