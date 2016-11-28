А.Пятов опередил А.Тимощука по количеству проведенных матчей за "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Вратарь Андрей Пятов по итогам сыгранного поединка с "Днепром", вошел в топ-10 игроков по количеству проведенных встреч за "Шахтер", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".
А.Пятов сыграл 327 матчей в "оранжево-черной" форме. В общем зачете кипер опередил Анатолия Тимощука, в активе которого было 326 встреч.
Для преодоления указанного рубежа, вратарю "оранжево-черных" понадобилось десять лет. В течение этого времени А.Пятов сыграл 196 матчей в чемпионате Украины, 29 – в Кубке Украины, 5 – в Суперкубке страны. В еврокубках А.Пятов принял участие в 97 матчах.
Напомним, что лидирует в списке защитник и капитан Дарио Срна, на счету которого 511 встреч.
Добавим, что в топ-10 также входят: Михаил Соколовский – 485 встреч, Сергей Ященко – 444, Юрий Дегтерев – 379, Дмитрий Шутков – 347, Валерий Рудаков – 341, Валерий Яремченко – 337, Виктор Грачев – 334 и Игорь Петров – 332.
Как сообщал УНН, ФК "Днепр" дома проиграл "Шахтеру".