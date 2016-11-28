А.Пятов випередив А.Тимощука за кількістю проведених матчів за "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Воротар Андрій Пятов за підсумком зіграного поєдинку з "Дніпром", увійшов у топ-10 гравців за кількістю проведених зустрічей за "Шахтар", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК "Шахтар".
Наразі А.Пятов відіграв 327 поєдинків в "помаранчево-чорній" формі. У загальному заліку кіпер випередив Анатолія Тимощука, в активі якого було 326 зустрічей.
Для подолання зазначеного рубежу, воротареві "оранжево-чорних" знадобилося десять років. Протягом цього часу А.Пятов зіграв 196 матчів у чемпіонаті України, 29 – у Кубку України, 5 – у Суперкубку країни. У єврокубках А.Пятов взяв участь у 97 поєдинках.
Нагадаємо, що лідирує у списку захисник і капітан Дарійо Срна, на рахунку якого 511 зустрічей.
Додамо, що до топ-10 також входять: Михайло Соколовський – 485 ігор, Сергій Ященко – 444, Юрій Дегтерьов – 379, Дмитро Шутков – 347, Валерій Рудаков – 341, Валерій Яремченко – 337, Віктор Грачов – 334 та Ігор Петров – 332.
Як повідомляв УНН, ФК "Дніпро" зазнав домашньої поразки від "Шахтаря".