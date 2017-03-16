А.Парубий закрыл заседание Верховной Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Вечернее заседание Верховной Рады завершено.
Завтра, 17 марта, в 10:00 Рада вернется к работе в сессионном зале. При этом в 12:30 начнется торжественное заседание.
Напомним, Верховная Рада Украины не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Перед этим депутаты блокировали трибуну.