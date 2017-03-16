А.Парубий закрыл заседание Верховной Рады

Вечернее заседание Верховной Рады завершено.

Завтра, 17 марта, в 10:00 Рада вернется к работе в сессионном зале. При этом в 12:30 начнется торжественное заседание.

Напомним, Верховная Рада Украины не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Перед этим депутаты блокировали трибуну.