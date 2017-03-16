А.Парубій закрив засідання Верховної Ради

Вечірнє засідання Верховної Ради завершено.

Завтра, 17 березня, о 10:00 Рада повернеться до роботи в сесійній залі. При цьому о 12:30 почнеться урочисте засідання.

Нагадаємо, Верховна Рада України не включила до порядку денного питання про призначення аудитора Національного антикорупційного бюро України. Перед цим депутати блокували трибуну.