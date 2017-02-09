А.Парубий выразил соболезнования близким умершего нардепа П.Ваната
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий выразил от имени Верховной Рады соболезнования семье и близким умершего народного депутата из фракции "Народный фронт" Петра Ваната, передает корреспондент УНН.
"От имени Верховной Рады выражаю искренние соболезнования семье и близким Петра Михайловича. Петр Михайлович останется в памяти тех, кто его знал, как преданный патриот, человек высоких жизненных принципов. Вечная память", - сказал спикер парламента.
Как сообщал УНН, 8 февраля скончался народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат.