А.Парубій висловив співчуття близьким померлого нардепа П.Ваната

“Від імені Верховної Ради висловлюю щирі співчуття родині та близькими Петра Михайловича. Петро Михайлович залишиться у пам’ять тих, хто його знав, як відданий патріот, людина високих життєвих принципів. Вічна пам’ять”, — сказав голова парламенту.

Як повідомляв УНН, 8 лютого помер народний депутат від “Народного фронту” Петро Ванат.