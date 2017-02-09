А.Парубій висловив співчуття близьким померлого нардепа П.Ваната
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив від імені Верховної Ради співчуття родині та близьким померлого народного депутата з фракції "Народний фронт" Петра Ваната, передає кореспондент УНН.
“Від імені Верховної Ради висловлюю щирі співчуття родині та близькими Петра Михайловича. Петро Михайлович залишиться у пам’ять тих, хто його знав, як відданий патріот, людина високих життєвих принципів. Вічна пам’ять”, — сказав голова парламенту.
Як повідомляв УНН, 8 лютого помер народний депутат від “Народного фронту” Петро Ванат.