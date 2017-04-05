А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента

В сессионном зале зарегистрировались 330 народных депутатов.

Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует повторно рассмотреть законопроект о реализации жилищных прав жителей общежитий и внести изменения в законодательство о финансировании физкультуры и спорта.

Также среди прочего парламентарии планируют ратифицировать протокол между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в соглашение между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 года и протокола к соглашению.

Кроме этого парламентарии намерены определиться по ряду вопросов, касающихся молодежной политики и спорта.