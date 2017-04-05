А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 330 народных депутатов.
Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует повторно рассмотреть законопроект о реализации жилищных прав жителей общежитий и внести изменения в законодательство о финансировании физкультуры и спорта.
Также среди прочего парламентарии планируют ратифицировать протокол между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в соглашение между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 года и протокола к соглашению.
Кроме этого парламентарии намерены определиться по ряду вопросов, касающихся молодежной политики и спорта.