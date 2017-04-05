А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40069 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102252 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156336 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116414 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116439 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112508 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104226 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107061 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103557 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153556 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента

А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента

Киев  •  УНН

 • 12603 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента, передает корреспондент УНН.

В сессионном зале зарегистрировались 330 народных депутатов.

Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует повторно рассмотреть законопроект о реализации жилищных прав жителей общежитий и внести изменения в законодательство о финансировании физкультуры и спорта.

Также среди прочего парламентарии планируют ратифицировать протокол между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в соглашение между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 года и протокола к соглашению.

Кроме этого парламентарии намерены определиться по ряду вопросов, касающихся молодежной политики и спорта.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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