А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 330 народних депутатів.
Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує повторно розглянути законопроект про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків та внести зміни до законодавства щодо фінансування фізкультури та спорту.
Також серед іншого парламентарі планують ратифікувати протокол між Кабінетом міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до угоди між Кабінетом міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та протоколу до угоди.
Крім цього парламентарі мають намір визначитися щодо низки питань, які стосуються молодіжної політики та спорту.