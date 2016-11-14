А.Парубий предлагает руководителям фракций подписать акт о стабильности и безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий предлагает руководителям фракции подписать акт о стабильности и безопасности. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
По его словам, документ среди прочего предусматривает ряд положений, "которые будут объединять парламент".
В частности, речь идет о вопросах безопасности и вопросах национальной безопасности.
Подписание документа планируется в декабре.
Как сообщал УНН, А.Парубий дал поручение комитету ВР разобраться с дракой между депутатами.