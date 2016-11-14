А.Парубій пропонує керівникам фракцій підписати акт про стабільність та безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій пропонує керівникам фракції підписати акт про стабільність та безпеку. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
За його словами, документ серед іншого передбачає низку положень "які об’єднуватимуть парламент".
Зокрема, мова йде про безпекові питання та питання про національну безпеку.
Підписання документу планується у грудні.
Як повідомляв УНН, А.Парубій дав доручення комітету ВР розібратися щодо бійки між депутатами.