А.Парубий: на сегодня нет согласованной позиции по обновлению Счетной палаты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На сегодня нет согласованной позиции по обновлению состава Счетной палаты. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Если поставить решение комитета сейчас на голосование, и оно не будет поддержано, это означает, что более полугодовая работа комитета будет нивелирована в один момент", - сказал А.Парубий, объяснив, что сейчас голосов в сессионном зале нет.
Спикер выразил надежду, что через неделю-две парламент сможет выйти на решение о назначении членов Счетной палаты.
"По состоянию на сегодня нет согласованности", - сказал он.