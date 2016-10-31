А.Парубий: на сегодня нет согласованной позиции по обновлению Счетной палаты

"Если поставить решение комитета сейчас на голосование, и оно не будет поддержано, это означает, что более полугодовая работа комитета будет нивелирована в один момент", - сказал А.Парубий, объяснив, что сейчас голосов в сессионном зале нет.

Спикер выразил надежду, что через неделю-две парламент сможет выйти на решение о назначении членов Счетной палаты.

"По состоянию на сегодня нет согласованности", - сказал он.