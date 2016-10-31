А.Парубій: на сьогодні немає узгодженої позиції щодо оновлення Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На сьогодні немає узгодженої позиції щодо оновлення складу Рахункової палати. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Якщо поставити рішення комітету зараз на голосування, і воно не буде підтримане, це означає, що більш як піврічна робота комітету буде знівельована в один момент”, — сказав А.Парубій, пояснивши, що наразі голосів у сесійній залі немає.
Спікер висловив сподівання, що за тиждень-два парламент зможе вийти на рішення щодо призначення членів Рахункової палати.
“Станом на сьогодні немає узгодженості”, — сказав він.