А.Парубий: каждый пропущенный день вычитается из зарплаты нардепов

"Введено в действие распоряжения, за каждый пропущенный день вычитается из заработной платы народного депутата. За каждый день, когда он не прибыл на пленарное заседание. Это та форма, которая была в моих силах, и она действует. Также периодически я опубликовывал списки депутатов, которые не присутствовали на сессии ", - отметил Парубий.

Как сообщал УНН, 13 апреля, на вечернем пленарном заседании в сессионном зале зарегистрировались 366 народных депутатов. Общее количество народных депутатов Украины составляет 450.

Согласно словам председателя ВРУ, только за 13 апреля, 84 нардепы не получат заработной платы за пропуск пленарного заседания.

Напомним, на конец 2016 заработная плата народного депутата составляла 14 тыс. 473 грн.