А.Парубій: кожен пропущений день вираховується із зарплати нардепів

“Введено в дію розпорядження, що за кожний пропущений день вираховується із заробітної плати народного депутата. За кожен день, коли він не прибув на пленарне засідання. Це та форма, яка була в моїх силах, і вона діє. Також періодично я опубліковував списки депутатів, які не присутні на сесії,” — зазначив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 13 квітня, на вечірньому пленарному засіданні у сесійній залі зареєструвалися 366 народних депутатів. Загальна кількість народних депутатів України складає 450.

Згідно слів голови ВРУ, лише за 13 квітня, 84 нардепи не отримають заробітної плати через пропуск пленарного засідання.

Нагадаємо, на кінець 2016 року заробітна плата народного депутата становила 14 тис. 473 грн.