А.Парубий досрочно закрыл заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл утреннее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Заметим, что во второй половине дня депутаты не смогли принять ни одного решения - не хватало голосов.
Напомним, 22 марта ВР призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО .
Также напомним, Рада ратифицировала соглашение с Норвегией о техническом и финансовом сотрудничестве .
Кроме того, Рада запретила сохранять должность за мобилизованными мэрами после завершения полномочий .