А.Парубий досрочно закрыл заседание ВР

Заметим, что во второй половине дня депутаты не смогли принять ни одного решения - не хватало голосов.

Напомним, 22 марта ВР призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО .

Также напомним, Рада ратифицировала соглашение с Норвегией о техническом и финансовом сотрудничестве .

Кроме того, Рада запретила сохранять должность за мобилизованными мэрами после завершения полномочий .