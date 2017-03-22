А.Парубій достроково закрив засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій достроково закрив ранкове засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
Зауважимо, що у другій половині дня депутати не змогли ухвалити жодного рішення - не вистачало голосів.
Нагадаємо, 22 березня ВР закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО.
Також нагадаємо, Рада ратифікувала угоду з Норвегією про технічну і фінансову співпрацю.
Крім того, Рада заборонила зберігати посаду за мобілізованими мерами після завершення повноважень.