А.Геращенко: общество хочет знать, употребляют ли нардепы наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Общество хочет знать, употребляют ли высокопоставленные лица и народные депутаты наркотические вещества. Об этом сказал народный депутат из фракции "Народного фронта" Антон Геращенко, комментируя зарегистрированный в парламенте проект закона о специальной ежегодной проверке должностных лиц по наркотической зависимости и зависимости от алкоголя и психоактивных токсических веществ, передает УНН.
"Я буду голосовать. Я считаю, что депутатам нужно выдавать справки от нарколога, или они употребляют наркотики. Потому что видеозапись с депутатом от Опозиционного блока показала, что есть такая проблема. Я бы такой законопроект поддержал. Общество хотело бы знать: принимают ли народные депутаты наркотики или нет. Потому что когда чиновники идут на работу (обычные чиновники) они проходят медицинское обследование, а народные (!) депутаты - не проходят. Вот это и нужно изменить, чтобы нардепы, как и любые другие чиновники, проходили это", - считает А.Геращенко.
Он напомнил, что распространение и хранение наркотических веществ запрещено законом, а поэтому народные депутаты, которые, например, употребляют их в парламенте, должны быть наказаны в соответствии с законом.
Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по расширению сферы применения специальных проверок, который внесен в ВР рядом народных депутатов, в частности, предлагает проверять парламентариев и чиновников с особо ответственным положением на наркотическую зависимость ежегодно.
Инициаторами законопроекта выступили ряд народных депутатов: Денис Силантьев, Олег Ляшко, Геннадий Кривошея, Владимир Гусак, Дмитрий Линько и Юрий Павленко.
Законом Украины "О предупреждении коррупции" №1700-VII от 14 октября 2014 года предусмотрено проведение специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается Национальным агентством (речь идет о высокопоставленных чиновниках, министрах, народных депутатах - ред.)
В частности, специальной проверке подлежат определенные сведения о лице, претендующем на занятие должности, в том числе сведения о состояния здоровья (в части пребывании лица на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения).
Авторы законопроекта, учитывая общественный интерес и внимание, которые сопровождают деятельность органов государственной и местной власти, во избежание сомнений относительно обстоятельств принятия и реализации государственных решений предлагается ввести специальную ежегодную проверку сведений о состоянии здоровья (в части установления психического состояния лица, возможной наркотической зависимости и зависимости от алкоголя и психоактивных токсических веществ) и распространить ее на всех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.